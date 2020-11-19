شكرا لقرائتكم ميليشيات إيران بريطانيا: نطالب إيران بالعودة لالتزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إيران بالعودة لالتزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن دولاً معادية تشن هجمات قرصنة إلكترونية ضد بلاده.

وأضاف الوزير البريطاني أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من أفغانستان بنسبة 100%.

في الأثناء، أعلنت بريطانيا أنها تنوي تنفيذ أكبر استثمار في قواتها المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة رغم أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية في إطار سعي الحكومة لتحديد معالم دورها على المسرح العالمي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويريد رئيس الوزراء بوريس جونسون رسم دور لبريطانيا كإحدى القوى الرئيسية في عصر ما بعد التعاون العالمي والتجارة الحرة يدعمها جيش حديث يمتلك أحدث العتاد والقدرات الإلكترونية.

وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس لتحديد الخطوط العامة لما توصلت إليه أكبر مراجعة للسياسة الخارجية والدفاع منذ ثلاثة عقود،

سيعلن جونسون تخصيص 16.5 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) إضافية للجيش خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتقل الميزانية الدفاعية قليلا الآن عن 42 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وفي وقت اشتد فيه الغموض الذي يكتنف الأوضاع على مستوى العالم ثارت الشكوك حول دور بريطانيا ونفوذها العالمي بسبب صعود نجم الصين وبعد أربع سنوات اتبع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهجا غير تقليدي في الدبلوماسية الدولية وكذلك بعد الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة إن زيادة الإنفاق العسكري ستعزز مركز بريطانيا باعتبارها صاحبة أكبر إنفاق دفاعي في أوروبا وثاني أكبر إنفاق في حلف شمال الأطلسي وسيسمح بزيادة الاستثمار في مجالات مثل الإنترنت والفضاء.