شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والنني يواصلان العزل بعد إيجابية الفحص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إيجابية نتيجة فحص كورونا لنجميه محمد صلاح مهاجم ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال ، وبناء على ذلك سيواصل صلاح العزل الذي بدأه منذ يوم الجمعة الماضي عند ثبوت إصابته بالفيروس في الجونة، فيما عزل النني الذي ثبتت إصابته الاثنين بعد وصول المنتخب المصري لتوجو نفسه في العاصمة المصرية .

وذكر تقرير أن مدرب ليفربول يورجن كلوب سيستعين بـ8 لاعبين من أكاديمية النادي لسد الفراغ الذي خلفته إصابات لاعبيه وخصوصاً في خط دفاعه .

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