شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: وداعاً لحفلات ما بعد المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اعترف فرانك لامبارد (42 عاماً) بأن تعطشه للنجاح في تدريب تشيلسي كلفه شطب العشرات من مواعيد الخروج للعشاء وحضور الحفلات مع زوجته كريستين المقدمة التلفزيونية مقارنة بحياته السابقة عندما كان محللاً تلفزيونياً، وقال لامبارد:«لا يسمح لنا بالتخطيط لخروج بعد مباراة لفريقي خشية أن نكون خسرنا ويكون مزاجي متعكراً، لا يمكنني الفصل بين عملي وحياتي الشخصية».

وتحدث مع المدرب 50 مشكلة في اليوم الواحد والعمل مكثف لكنني سعيد به، لكن الأمر أصعب مع الأطفال الذين يريدون وجود «دادي» وإبداء اهتمامه بهم «، ويدرك لامبارد هداف تشيلسي بـ211 هدفاً في مسيرته أن المالك أبراموفيتش لا يرحم مدربيه فقد استبدلهم 10 مرات في حقبة ملكيته للنادي على مدى 17 عاماً ويضيف:» أدركت الآن فقط أن عمل المدرب أكثر ضغطاً من اللاعب لأن الحكم عليه يصدر فوراً وبقسوة في حال تراجع الأداء.

المدرب يعمل مكان 25 شخصاً في الفريق ناهيك عن مشاكل مع مختلف الأقسام، لم يعد فقط مسؤولاً عن اللعب فقط، ووصف لامبارد، الذي يسافر مع لاعبيه لمعقل نيوكاسل، الفارق بين اللاعب والمدرب قائلاً: « حياة لاعب الكرة مثل فقاعة من الأنانية لكن على درجات لكن لعب الكرة على مدى 13 عاماً ساعدني على الحصول على فرصة تدريب تشيلسي».

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