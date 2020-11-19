15 مرشحا للأحزاب و11 للمستقلين فى جولة الإعادة بأسيوط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة فى الخارج أيام 21و22و23 نوفمبر وبالداخل، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل، وتجرى الإعادة بين 26 مرشحا فى 4 دوائر على 13 مقعد.
وينافس الأحزاب ب15 منهم 9 لمستقبل وطن و2 لحماة وطن ومرشح واحد لكل من حزب الشعب الجمهورى وحزب المؤتمر فيما بلغ عدد المرشحين المستقلين 11.
ففى دائرة أول أسيوط تجرى الانتخابات على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم محمد حمدة دسوقى "مستقبل وطن" ومجدي محمد محمد فراج " مستقبل وطن" ومصطفى بدران مهني مصطفى " حماة وطن " وعلاء الدبن محمود محمد محمود" مستقل"، البدري أحمد ضيف محمد" مستقل"، تادرس قلدس تادرس قلدس" مستقل".
وتجرى الإعادة فى دائرة أبو تيج على مقعدين بين 4 مرشحين هم الحسينى عيسى جلال أحمد" كستقبل وطن"، وطارق حسين محمود عبد العال " مستقل "وعلاء الدين خير الله محمد خير الله " مستقل" وأمين فتحي أمين على " المؤتمر".
وفى دائرة القوصية تجرى الإعادة على 4 مقاعد بين 8 مرشحين هم يونس يونس أحمد عمر " مستقبل وطن "، إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم مصطفى" مستقبل وطن "، أحمد زهير أحمد عبد الغنى “مستقبل وطن" حسام الدين حلمى ماضى محمود " مستقبل وطن" شاهين شاكر عثمان كيلانى " مستقل " سيد محمد عبد العواض محمود، " مستقل " أحمد محمد محمود عبد الجواد " حماة وطن" أمير بنيامين لويز حنا " مستقل ".
وفى دائرة الفتح تجرى الاعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين هم ناصر عثمان محمد عثمان " مستقبل وطن " عصام محمود عثمان محمد " الشعب الجمهورى "أحمد حسين جودة أحمد " مستقبل وطن " طارق أحمد على موسى " مستقل مصطفى شحاته موسى على " مستقل |أحمد محمد أحمد محمد " مستقل.
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