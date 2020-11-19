شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة كمال أوغلو: تركيا تحولت إلى دولة ترعى الجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى، وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، أن تركيا تحولت إلى دولة ترعى الجريمة المنظمة، جاء ذلك خلال استقباله رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، والوفد المرافق له، وأدلى الزعيمان ببيان مشترك يدين سياسات الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأوضح: فى غياب القضاء تتحول تركيا إلى دولة جريمة منظمة، كنا ننتظر ردًا من بهتشلى ورفاقه، لكننا لا نعرف طبيعة العلاقة بينهم وبين المافيا، علاقة لا ينبغي أن نأخذها على محمل الجد.

وقال زعيم المعارضة إن الحزب التركى الحاكم (العدالة والتنمية) يفعل كل ما بوسعه لعرقلة الديمقراطية، ومن جهة، أكد أحمد داوود أوغلو "آن الآوان لتطبيق نظام ديمقراطي".

وعن تهديد المافيا لكليتشدار أوغلو، قال على الحكومة أن تدين هذه التهديدات، انتصارًا لسيادة القانون، فلا يجوز تهديد أو إهانة زعيم المعارضة، الذي له موقع دستورى.

وأضاف: "فى الوقت الذى يزعم فيه أردوغان بتدشينه لإصلاحات قانونية فى تركيا يتعرض زعيم حزب سياسى للتهديد علنًا، إن السلطة هى المسئولة عن ذلك".