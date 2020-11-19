تركيا تتّخذ إجراءاتٍ "أكثر صرامة" بسبب إنتشار "كورونا"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في البلاد وفرض إغلاق عام جزئي يشمل المطاعم وحظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء بعد إجتماع للحكومة "قررنا إتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة. سيتم حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع في عموم تركيا بإستثناء الفترة من الساعة 10:00 حتى الساعة 20:00".

وذكر أردوغان أن السلطات قررت فرض حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون 20 عاما.

وأضاف الرئيس التركي أن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق المطاعم لتعمل فقط عن طريق خدمة التوصيل، وذكر أن جميع المدارس ودور السينما ستكون مغلقة حتى نهاية العام.

وأفاد بأن ساعات دوام مراكز التسوق والمحلات التجارية وصالونات الحلاقة ستكون بين 10:00 حتى 20:00، وأشار مع ذلك إلى أن كافة المنافسات الرياضية ستتواصل دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.

وسجلت تركيا في الأيام الأخيرة إرتفاعا حادا في العدد اليومي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وصلت إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال ذروة الجائحة في أفريل الماضي، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد جديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع إنتشار المرض.

وأعلن وزير الصحة، فخر قوجة سابقا أن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط إنتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

المصدر: وكالات