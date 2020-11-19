أكّدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي،خلال جلسة استماع بالبرلمان الايطالي، أمس الثلاثاء، في إطار دراسة التعديلات على المرسوم الأمني لماتيو سالفيني، تسجيل زيادة في تدفقات الهجرة منذ بداية سنة 2020 بواقع 32 ألف شخص، من بينهم أكثر من 12 ألفًا، (ما يعادل 38.7٪) من حاملي الجنسية التونسية”.
ووفق ما ذكرنه وكالة "اكي "الإيطالية أكدت الوزيرة لامورجيز على ضرورة الإستمرار في توفير قنوات للهجرة النظامية
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الداخليّة الإيطاليّة : أكثر من 12 ألف مهاجرٍ تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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