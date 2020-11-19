وزيرة الداخليّة الإيطاليّة : أكثر من 12 ألف مهاجرٍ تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية 2020

أكّدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي،خلال جلسة استماع بالبرلمان الايطالي، أمس الثلاثاء، في إطار دراسة التعديلات على المرسوم الأمني لماتيو سالفيني، تسجيل زيادة في تدفقات الهجرة منذ بداية سنة 2020 بواقع 32 ألف شخص، من بينهم أكثر من 12 ألفًا، (ما يعادل 38.7٪) من حاملي الجنسية التونسية”.

ووفق ما ذكرنه وكالة "اكي "الإيطالية أكدت الوزيرة لامورجيز على ضرورة الإستمرار في توفير قنوات للهجرة النظامية