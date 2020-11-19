ماليزيا تؤكد ضمان تشديد الرقابة على الحدود في ظل انتشار كورونا

أكدت الحكومة الماليزية ضمان تشديد عملية الرقابة على حدود البلاد لمنع أي تسلل من جانب المهاجرين غير الشرعيين وسط أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك - وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الخميس- على لسان الوزير الأقدم للشؤون الأمنية إسماعيل صبري يعقوب.

وأضاف أن القوات المسلحة الماليزية

تراقب عن كثب الأنشطة في الحدود الوطنية.

وقال إسماعيل: " لقد شددنا الرقابة على الحدود. ومن الناحية الفنية، فإن المداخل الحدودية مفتوحة فقط للوافدين المهنيين وفئات معينة .. وأما للسفر، فلا نسمح لذلك".