أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 128 لاجئا (منهم 38 امرأة و65 طفلا) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية سوريا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"الحدوديين.
الساعات الأخيرة.
وذكر المركز الروسي في بيان اليوم الخميس أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: عودة 128 لاجئاً سورياً من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.