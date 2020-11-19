العراق.. تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة مكونة من 4 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

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