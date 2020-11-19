أفريقيا تتجاوز مليوني إصابة بكورونا

قالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن القارة، التي تضم 54 دولة، شهدت أكثر من 48 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وحذر مسؤولو الصحة في أفريقيا من الموجة الثانية لفيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الإصابات مليوني حالة، وفقًا لقناة الغد.

وحذرت المراكز بالقارة الأفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، من “إجهاد الوقاية” حيث تخفف البلدان قيود الوباء لتخفيف معاناة اقتصاداتها.

وأعرب مدير مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا،

جون نكينجاسونج عن قلقه علانية من أن مستوى ارتداء الأقنعة قد انخفض ووصف ذلك بأنه خطير.

وقال جون نكينغاسونغ: "لا نعرف إلى أي ارتفاع ستصل القمة الثانية".

في حين أن العالم يأمل من الأخبار الأخيرة حول اللقاحات الواعدة لكوفيد-19، يشعر مسؤولو الصحة الأفارقة بالقلق أيضًا من أن القارة ستعاني مع شراء الدول الغنية للإمدادات.

وأكدت دول أفريقية عدة حالات إصابة بالفيروس بأعداد تتجاوز

المائة ألف. وتتصدر جنوب أفريقيا بأكثر من 750 ألف حالة إصابة، بينما المغرب لديها أكثر من 300 ألف حالة، ومصر أكثر من 110 آلاف وإثيوبيا أكثر من 100 ألف حالة إصابة.

وتعد كينيا أحدث مصدر قلق لأنها تشهد الآن زيادة جديدة في الحالات، كما توفي ما لا يقل عن أربعة أطباء يوم السبت الماضي وحده، مما دفع نقابة صحية قوية في البلاد للتهديد بإضراب على مستوى البلاد يبدأ الشهر المقبل.

وأجرت القارة الأفريقية ما يقرب من 20 مليون اختبار لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، لكن قلة إجراء الاختبارات يعني أن العدد الحقيقي للإصابات غير معروف.