قوات التحالف.. تدمير درون أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي عن تمكن قوات التحالف المشتركة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.



وأكد المالكي، وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، اليوم الخميس، استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة

ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.



وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق

الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.



وشدد على ضرورة محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



يذكر أنه في يومي 12 و 14 نوفمبر الجاري أعلن المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة واعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.