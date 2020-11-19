كوريا الجنوبية تسجل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 29 ألفًا و654 حالة.
الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس سجل أكثر من 300 إصابة اليوم الخميس، حيث تستعد البلاد لموجة أخرى محتملة من الفيروس، مع ارتفاع الإصابات
وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ343 حالة جديدة، كان هنالك 293 إصابة محلية و50 إصابة وافدة من الخارج.
وسجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة إضافيتين، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 498.
ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 79 حتى منتصف الليل بزيادة قدرها 12 شخصا عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ألفا و98 شخصا، بزيادة 125 متعافيًا عن اليوم الذي سبقه.
وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نونج-هو: "نحن في منعطف حرج في مواجهة انتشار واسع للفيروس. يمكن أن يؤدي التعب وعدم الحساسية المرتبطين بالوقاية من الفيروس إلى جعل جهودنا تذهب سدى".
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