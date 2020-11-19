تايلاند.. رئيس الوزراء يعلن استخدام جميع القوانين ضد المتظاهرين

قال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، اليوم الخميس، "الوضع لا يتحسن وهناك خطر حدوث المزيد من تصعيد العنف. وقد يلحق الضرر بالبلاد والنظام الملكي الحبيب، في حال لم يتم التعامل معه".
أعلن برايوت في بيان، إنه سيتم استخدام جميع القوانين ضد المتظاهرين الذين طالبوا بإقالته ووضعدستور جديد وإجراء إصلاحات للنظام الملكي في البلاد، قائلًا: إن "الحكومة ستكثف أعمالها وستستخدم كل القوانين وجميع الأساليب لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين الذين خالفوا القانون"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
جاء الإعلان بعد يوم من قيام آلاف المتظاهرين بإلقاءالطلاء على مقار الشرطة التايلاندية، ووفقًا لهم كان ذلك ردًا على استخدام الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي أصاب العشرات يوم الثلاثاء الماضي.
ويمكن للملك استخدام المادة 112 من القانون ضد المتظاهرين، التي تحظر إهانة النظام الملكي. وقال برايوت في وقت سابق من هذا العام أنه لم يتم استخدامها إلى الآن بناءً على طلب الملك.
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