فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 2.12 مليون حالة

سيف اليزيد - استقر عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عند 12ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 46 ألفا و772 حالة.

وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و966 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 42 أسبوعا.