وزارة النقل تقطع الطريق بين إملشيل وتنغير لإزالة الأحجار الآيلة للسقوط

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الجهوية رقم 703، الرابطة بين إملشيل، وتنغير ستعرف، غدا الجمعة، انقطاعا أمام حركة السير من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وعزت الوزارة نفسها سبب الانقطاع إلى أشغال تنقية، وإزالة الأحجار الصخرية الآيلة للسقوط، والانهيار على مستوى المقطع الرابط بين سد ومضايق تودغى، مبرزة أن تحويل الاتجاه ممكن انطلاقا من أكودال عبر الطريق الجهوية رقم 704، الرابطة بين أكو دال وبومالن-دادس على طول 120 كلم، منها 38 كلم عبارة عن مسلك غير معبد، والطريق الوطنية 10، الرابطة بين بومالن-دادس، وتنغير على طول 50 كلم.

وأكدت الوزارة أنها تظل رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة دعوتها إياهم إلى تتبع نشراتها الإخبارية، التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية “www.equipement.gov.ma”، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 17 17 71 37 05.