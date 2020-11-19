مذكرة: ارتفاع قياسي لمعدل البطالة بالمغرب بـ3,3 نقطة بعد انخفاض لـ3 سنوات متتالية

قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول “تطور مؤشرات سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020″، إنه “بعد الإنخفاض المسجل خلال السنوات الثالث الأخيرة، ارتفع معدل البطالة بـ3,3 نقطة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفصل لسنة 2020، منتقلا من 9,4% إلى 12,7%”.

وأوضحت المندوبية، أن “هذا المعدل، سجل “ارتفاعا مهما بالوسط القروي وبالوسط الحضري على التوالي، منتقلا من 4,5% إلى 6,8% ومن 12,7% إلى %16,5، كما سجل أهم الارتفاعات لدى النساء، من 13,9% إلى 17,6% ولدى الرجال/ حيث انتقل هذا المعدل من %8 إلى 11,4%”.

وعرف المعدل ذاته، “ارتفاعا حادا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 26,7% إلى 32,3% (+5,7 نقطة)”.

وسجلت المذكرة ذاتها، “ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بـ3,2 نقطة، من 15,5% إلى 18,7%”، وسجلت أهم الإرتفاعات لدى حاملي شهادات التأهيل المهني والتخصص (4,9+ نقطة بمعدل 24,8%)، وشهادات التقنيين والأطر المتوسطة (+4 نقاط بمعدل 23,6%)، وشهادات التعليم الثانوي (+4نقطة بمعدل 18,3%).

معدل النشاط

من جهة أخرى، استمر الانخفاض في معدل النشاط خلال الفصل الثالث من 2020، وبلغ معدل النشاط 43,5%، (41,0% في الوسط الحضري و48% في الوسط القروي)، (69,9% لدى الرجال و17,8% لدى النساء).

وينتقل هذا المعدل من 22,3% بين الشباب البالغين بين 15 و24 سنة إلى 57,3% بالنسبة للبالغين بين 25 و34 سنة، و59,1% للبالغين 35 إلى 44 سنة، لينخفض إلى 40,3% بالنسبة للأشخاص البالغين 45 سنة أو أكبر”.

معدل الشغل

وخلال الفصل الثالث من 2020، انخفظ معدل الشغل ليصل 37,9%، مسجلا انخفاظ بـ2,8 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2019.

وانخفض معدل الشغل خلال الفصل الثالث من 2020 لدى جميع الفئات، وخاصة فئة الشباب والنساء، كما انخفض بـ2,1 نقطة في الوسط الحضري (من 36,4% إلى 34,3%) وبـ3,7 نقطة في الوسط القروي (من 48,5% إلى 44,8%).

وسجل الانخفاض الأكثر في معدل الشغل لدى النساء (3- نقاط) مقابل 2,6 نقطة لدى الرجال، وبلغت الفجوة بين الرجال والنساء 47,2 نقطة، حيث بلغ معدل الشغل لكل منهما، على التوالي، 61,9% و14,7%.

أما بالنسبة لمعدل الشغل حسب السن، فقد انخفض بمقدار 3 نقاط لدى الاشخاص البالغين بين 15 و24 سنة (من 18,1% إلى 15,1%)، وبـ4 نقاط للبالغين بين 25 و34 سنة، (من 50,2% إلى46,2%) و1,8 نقطة بالنسبة للبالغين 45 سنة فأكثر (من 40,3% إلى 38,5%).