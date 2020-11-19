طقس الخميس.. سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء ببعض المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة بعض الشيء، خلال الليل والصباح، فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، وواد ملوية، وكذا على السواحل الوسطى مع تكون كتل ضبابية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع بعض السحب العليا، أو نسبيا صحوا فوق كافة أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الشرق أحيانا بباقي المناطق، علاوة على هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة، فينتظر أن تكون في انخفاض على العموم، بينما ستبقى نسبيا مرتفعة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب، وستكون في حدود 10 إلى 16 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، الريف، منطقة طنجة، الواجهة المتوسطية، السفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية، وما بين 32 و29 درجة بالسايس، واللوكوس، والغرب، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وستكون ما بين 29 و34 درجة بمنطقة سوس وبجنوب البلاد.