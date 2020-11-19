في عيد الاستقلال.. النجوم المغاربة يتداولون صورة رفع العلم المغربي فوق الأهرامات

تتداول نشطاء وفنانون، أبرزهم المغني عبد الفتاح الجريني، على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، صورة للقافز أنس البقالي وهو يقفز حاملا علم المغرب لتخليد عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء.

هذه القفزة التي تداولها النجوم المغاربة في عيد الاستقلال، تأتي في إطار المهرجان العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات فى نسخته الثالثة، المنعقد لثلاثة أيام خلال الشهر الجاري، والذي نظم أول قفزة ليلية من أعلى سطح الأهرامات فى تاريخ مصر، ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار “اقفز كالفرعون”، بمشاركة 90 شخصًا يمثلون 19 دولة حول العالم، من بينهم مغاربة.

ويقول مصطفى سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي دايف إيجيبت، المنظمة لمهرجان “اقفز كالفرعون”، إن المهرجان العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات، هو حدث يتم تنظيمه منذ 3 سنوات، ولاقى نجاحا باهرا على المستوى السياحى والاستثماري داخل مصر، فى تجربته الأولى خلال شهر يونيو 2018، بمشاركة 60 أجنبى من 18 دولة، وذلك انطلاقا من تحقيق هدف تنشيط الاستثمار السياحى الرياضى فى مصر.