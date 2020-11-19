فيروس “كورونا”.. نيويورك تعيد إغلاق المدارس ابتداء من يوم غد الخميس

تغلق مدينة نيويورك مدارسها العامة مجددا غدا الخميس، وذلك بعد أن بلغت فحوص كوفيد-19 الايجابية نسبة 3 في المائة.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو “بلغنا عتبة 3 في المائة من الفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أن المدارس ستغلق ابتداء من الخميس 19 نونبر كإجراء وقائي”.

وكان القرار المذكور مرتقبا منذ عدة أيام نظرا إلى التعهد الذي كان قد تقدم به دي بلاسيو في شتنبر الماضي، ويقضي بإغلاق المدارس فور بلوغ هذه النسبة.

ويثير القرار الجدل لكون فحوص أجريت بشكل عشوائي في عدد من المدارس أظهرت أن نسبة الإيجابية فيها كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة، وفقا لما ذكره مستشار المدارس العامة في نيويورك ريتشارد كارانزا.

ولم يحدد دي بلاسيو مدة الإغلاق التي تأتي قبل ايام قليلة من حلول عطلة عيد الشكر في 26 نونبر الجاري، غير أنه أعلن الاسبوع الماضي أن الإغلاق سيكون “لفترة قصيرة” مع اقتراب المدينة من بلوغ نسبة 3 في المائة.

وتضم المدارس العامة في نيويورك 1,1 مليون تلميذ، وهو أكبر قطاع تعليمي في البلاد.