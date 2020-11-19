شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تايلاند يهدد المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل
وعبر نشطاء عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى استئناف الملاحقات القضائية بمقتضى واحد من أشد قوانين العيب في الذات الملكية صرامة في العالم.
وجاء إعلان برايوت بعد يوم ألقى فيه آلاف المتظاهرين الطلاء على مبنى قيادة شرطة تايلاند فيما قالوا إنه رد على استخدامها مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وإصابة عشرات المتظاهرين يوم الثلاثاء، الذي شهد أعنف مظاهرات منذ يوليو .
وهذه الاحتجاجات هي أكبر تحد تواجهه مؤسسة الحكم في تايلاند منذ أعوام، وقد كسرت أمرا كان من المحرمات لفترة طويلة بتوجيه الانتقاد إلى النظام الملكي وهو ما قد يقود مرتكبه إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.
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