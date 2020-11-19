شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس أن شرطة الاحتلال اعتدت على الشابين ليث عاصي، وإبراهيم صيام، لدى اقتحامها حي الثوري واعتقلتهما.

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