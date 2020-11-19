نتنياهو: نشكر إدارة ترامب لتنفيذها حملة الضغط على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الولايات المتحدة لها دور كبير في نشر السلام بالشرق الأوسط.
وقدم، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشكر لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لتنفيذها حملة الضغط على إيران.
وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل، مساء الأربعاء، في المحطة الرابعة من جولته التي شملت حتى الآن فرنسا وجورجيا وتركيا.
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