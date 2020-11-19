إصلاحات أردوغان.. السجن لعجوز "مقعدة" بتهمة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكد تمر ساعات على مزاعم الرئيس التركي رجب أردوغان بإجراء إصلاحات قانونية حتى أطلت فضيحة جديدة باعتقال عجوز مقعدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الرابعة في ولاية صقاريا، غربي تركيا، حكما بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، على خديجة يلدريم، التي تبلغ من العمر 69 عامًا، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والصلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، بحسب صحيفة "زمان" التركية.



ووجهت المحكمة إلى خديجة يلدريم تهمة العضوية في تنظيم إرهابي مسلح، وحكمت عليها بالسجن 7 سنوات و6 أشهر، في حين أنها برأتها من تهمة انتهاك الدستور التركي لعدم كفاية الأدلة.



وكانت العجوز اعتُقلت في 11 أغسطس/آب 2016، وأفرج عنها في اليوم التالي بشرط وجود رقابة قضائية وعدم مغادرة البلاد.

ثم اعتقلت للمرة الثانية في 31 أغسطس/آب 2016، واعتقلت أيضا في 2 سبتمبر/أيلول، إلا أن المحكمة أفرجت عنها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 نتيجة وضعها الصحي، بشرط الإقامة الجبرية وحظر السفر.





وكان أردوغان جدد، الأربعاء، عقب اجتماع المجلس الوزاري، الحديث عن عزمه إجراء إصلاحات قانونية وحقوقية في تركيا.



ولم تكن تلك الاتهامات إلا بعد فضيحة "عادل أكسوز"، الذي تدعي الحكومة أنه الشخصية المدنية البارزة التي تقف وراء الانقلاب الفاشل في 2016.

يذكر أن عادل أوكسوز أوقفته السلطات القضائية عقب محاولة الانقلاب مباشرة، ثم قررت المحكمة الإفراج عنه لعدم وجود أدلة تدينه بعد مدة قصيرة.

وحمل الأمر المعارضة إلى اتهام جهاز المخابرات بأنه وظفه في تدبير الانقلاب الفاشل ثم ساعده في الهروب والاختفاء حتى اليوم.