سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2 سنت ليبلغ 43.42 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2 سنت ليبلغ 42ر43 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 44ر43 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت أمس 59 سنتا ليستقر عند 34ر44 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا لينهي الجلسة عند 82ر41 دولار.