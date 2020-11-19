شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا شمالا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهارا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا. الموج في الخليج العربي مضطرب الى متوسط ليل.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند 05:32 ..والجزر الأول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 22:25 . وبحر عمان خفيف الموج الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 11:46 الثاني عند الساعة 01:23 ..والجزر الاول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:36 . فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 21 75 35 دبي 27 22 70 35 الشارقة 28 20 75 30 عجمان 27 23 80 40 أم القيوين 28 18 75 30 رأس الخيمة 29 20 70 35 الفجيرة 30 21 75 45 العين 30 19 75 25 ليوا 29 18 85 30 الرويس 28 19 80 35 السلع 28 19 80 35 دلما 29 22 80 45 طنب الكبرى 28 21 75 40 طنب الصغرى 28 21 75 40 أبوموسى 28 21 75 40 .

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