شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب.. وجورجيا تعدل نتائجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا، أمس الأربعاء، دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهمت فيها سلطات مدينة فيلادلفيا بالحد من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية، في وقت كشفت فيه إعادة الفرز اليدوي لأصوات ولاية جورجيا العثور على أكثر من 3000 بطاقة اقتراع لم تحتسب رسمياً، في وقت لم ينتظر فيه جو بايدن اعتراف ترامب بالهزيمة، وبدأ بتشكيل فريقه للبيت الأبيض، وبينهم العديد من الوجوه النسائية. كما أجرى محادثات للمرة الأولى منذ فوزه مع رئيسي وزراء إسرائيل، والهند.

وأكدت المحكمة العليا في بنسلفانيا، أن أحكام لجنة الانتخابات «معقولة» لأنها «سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقاً لقانون الانتخابات».

ورفضت محكمة أمريكية، في وقت سابق، مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال نحو عشرة آلاف بطاقة اقتراع وصلت متأخرة إلى بنسلفانيا التي تعد حدى الولايات الرئيسية التي يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جهة أخرى، تعتزم سلطات ولاية جورجيا تعديل نتائجها بعد العثور على أكثر من 3000 بطاقة اقتراع لم تعرف طريقها إلى العد الرسمي على مستوى الولاية التي بدأت عداً يدوياً يتوقع أن ينتهي خلال ساعات.

وعثر مسؤولون في مقاطعة فاييت على 2755 بطاقة اقتراع لم تحسب في الفرز. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤول الانتخابات في الولاية، جابرييل ستيرلينج، أن المشكلة نتجت عن عدم اتباع العديد من الإجراءات السليمة.

ووفق تقرير الشبكة، عثر أيضاً على 284 ورقة اقتراع إضافية في مقاطعة والتون.

وقالت لوري وود، رئيسة مجلس الانتخابات المحلية، إن المشكلة تخص واحدة من آلآت النسخ الخاصة بالانتخابات. وعززت بطاقات الاقتراع المكتشفة في والتون تقدم ترامب في المقاطعة ذات الأغلبية الجمهورية بأغلبية 176 صوتاً.

يأتي ذلك، في وقت اكتشفت 2600 بطاقة اقتراع في مقاطعة فلويد، الأمر الذي وصفه رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة، لوك مارتن ب«المقلق»، لكنه محدود.

وفي حال تغيرت نتيجة الولاية، وفاز بها ترامب فيصبح رصيده في المجمع الانتخابي 248 صوت، مقابل حفاظ بايدن على 290 صوت.وقالت حملة ترامب، إنها تسعى إلى إعادة فرز جزئي للأصوات في منطقتين بولاية ويسكونسن، موضحة أنها حولت ثلاثة ملايين دولار إلى الولاية لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات.

ولم ينتظر بايدن اعتراف ترامب بهزيمته في المعركة الانتخابية، ووعد بحكومة «تمثل أمريكا»، وبدأ بتشكيل فريق مختلط يضم وجوهاً نسائية بارزة. واختار بايدن الديمقراطي رون كلين، ليكون مدير مكتبه في البيت الأبيض، وعين العديد من مستشاريه المستقبليين الذين سيتعين تثبيتهم أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

وطرح اسم مستشارة الأمن القومي السابقة في ظل رئاسة باراك أوباما، سوزان رايس، لتولي حقيبة الخارجية.

كما يعد السيناتور كريس كونز (57 عاماً) المقرب من بادين مرشحاً توافقياً أكثر لهذه الحقيبة. وتعد مسؤولة البنك المركزي هي لايل برينارد (58 عاماً) الأوفر حظاً لتولي وزارة المالية.

ويرغب بايدن في أن يعين في فريقه جمهورياً، أو اثنين، ويبدو مهتماً بميج ويتمان، مسؤولة شركة كانت مرشحة جمهورية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا عام 2010. إضافة إلى الرئيسة المشاركة لصندوق استثماري، ميلودي هوبسون. وفي السباق أيضاً، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين.

وتنافس على وزارة الدفاع، ميشيل فلورنوي، المساعدة السابقة لوزير الدفاع الأمريكي في عهد أوباما.

ويجري التداول أيضاً بالسيناتور تامي داكوورث، وهي عسكرية سابقة من أصل آسيوي فقدت ساقيها في العراق، وزميلها، جاك ريد عضو لجنة القوات المسلحة، لتولي هذا المنصب.

وفي سياق آخر، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب، أمس الأربعاء، أول محادثة هاتفية له منذ فوزه مع كلّ من رئيسي الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والهندي ناريندرا مودي، حليفي ترامب.

وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنّه مصمّم على «ضمان تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، وعلى أن تحظى بدعم قوي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري». وكرر بايدن «دعمه الثابت لأمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية، وديمقراطية».

من جهته قال مكتب نتنياهو إنّ رئيس الوزراء أجرى محادثة «دافئة» مع الرئيس المنتخب.

كما أجرى بايدن محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أعرب خلالها عن أمله بالتعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مثل جائحة كورونا، والأمن الإقليمي وأزمة المناخ، وتعزيز الديمقراطية.

إلى ذلك، طالب عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، بيل باسكريل، بتقديم ترامب، وإدارته، إلى العدالة، وفق ما نشرته صحيفة «واشنطن تايمز». واتهم باسكريل البيت الأبيض بارتكاب «جرائم ضد الأمة، والدستور»، مضيفاً أنه يرى أن ترامب ارتكب «خيانة عظمى» بمحاولته مهاجمة الانتخابات، و«خنق الديمقراطية». وقال باسكريل عن ترامب: «شارك في الخيانة. لقد تخلى تقريباً عن إدارة وحماية أمتنا»، مضيفاً في لهجة حادة «لو كان لديه ذرة من كرامة، لكان استقال اليوم».

(وكالات)

إقالة مسؤول عن أمن الانتخابات رفض مزاعم التزوير

أقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأول الثلاثاء، مدير وكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية، بعدما نفى الأخير حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات الرئاسية، وأكد أنها «كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي».

وبعد أسبوعين على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز بايدن، لا يزال ترامب، يتمسك بفوزه، وبحصول عمليات تزوير، ليقرر الإطاحة بكريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية الذي رفض مزاعم ترامب بشكل قاطع.

وغرد ترامب على«تويتر» أن «البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق».

وأضاف: «لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية».

ورد كريس كريبس في تغريدة قائلاً:«إنه لشرف، أداء الخدمة. قمنا بها بشكل صحيح». وتوقع كريبس منذ الأسبوع الماضي إقالته. وسرعان ما ندد الديمقراطيون بخطوة ترامب، ودعوا إلى تسريع العملية الانتقالية نحو تسلم جو بايدن الرئاسية.

وقال المسؤول الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، السيناتور مارك وورنر، إن«كريس كريبس موظف رسمي استثنائي، وهو تحديداً الشخص الذي يريده الأمريكيون لحماية أمن انتخاباتنا. إن قرار الرئيس إقالته لمجرد قوله الحقيقة له دلالات كثيرة».

وقال آدم شيف الزعيم الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب«إنه لأمر مثير للشفقة، لكن للأسف يمكن توقعه، أن يكون الحفاظ على عملياتنا الديمقراطية وصونها سببا للإقالة».

وكانت الوكالة أصدرت الأسبوع الماضي، بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات قالت فيه إنّ «انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتّحدة».

وأضاف البيان:«ليس هناك أيّ دليل على أنّ أيّ نظام انتخابي حَذَف أصواتاً أو فقَدَها أو عدّلها، أو أنّه قد تمّ اختراقه بأيّ شكل من الأشكال».

وتابع بيان السلطات الانتخابيّة:«على الرّغم من عِلمنا بأنّ العمليّة الانتخابيّة لدينا تُشكّل موضوع الكثير من الادّعاءات التي لا أساس لها وحملات التضليل، يمكننا أن نؤكّد لكم أنّ لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها».

استطلاع: نصف الجمهوريين يرجعون فوز بايدن إلى التزوير

كشف استطلاع حديث للرأي نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، أن نحو نصف الجمهوريين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب فاز عن جدارة في الانتخابات الرئاسية، لكن التزوير واسع النطاق سلب منه الفوز لمصلحة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، و«إبسوس»، في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن تحدي ترامب العلني لفوز بايدن في كل من التصويت الشعبي، والمجمع الانتخابي، يبدو أنه يؤثر في ثقة الجمهور بالديمقراطية الأمريكية، خاصة بين الجمهوريين.

وأجمع 73 % من المستطلعين على فوز بايدن في الانتخابات، بينما عبر 5 % عن اعتقادهم بأن ترامب هو الفائز. ولكن عندما سُئل الجمهوريون على وجه التحديد إن كان بايدن «فاز بجدارة»، أبدوا تشككهم بشأن الكيفية التي تحقق بها الفوز لبايدن.

ويرى 52 % من الجمهوريين، أن ترامب «فاز بجدارة»، بينما قال 29 % فقط إن بايدن فاز.

وقال 68 % من الجمهوريين، إنهم قلقون من أن الانتخابات جرى «تزويرها»، بينما كان لدى 16 % فقط من الديمقراطيين، وثلث المستقلين المخاوف نفسها. (رويترز)