شكرا لقرائتكم خبر عن كانبيرا: جنود أستراليون قتلوا 39 أفغانياً «بشكل غير قانوني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانبيرا- أ.ف.ب. أقرّ قائد الجيش الأسترالي، الخميس، بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية «قتلوا بشكل غير قانوني» ما لا يقلّ عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وقال الجنرال أنغوس كامبل: «إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون»، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.

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