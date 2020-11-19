شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تلامس 9 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس، عن أن الهند سجلت 45576 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات 8.96 مليون حالة.

وتحتل الدولة الواقعة في جنوب آسيا المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة. لكن الإصابات تباطأت عن ذروة سبتمبر/أيلول، على الرغم من الاحتفال بعدد من الأعياد الكبرى التي تقول السلطات إنها قد تسبب زيادة الإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 585 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 131578.

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