شكرا لقرائتكم خبر عن جاري لينيكر: كنت أتفادى تسديد الكرة بالرأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر، مقدم برنامج «ماتش أوف ذا داي» حالياً عن تفاديه ضرب الكرة بالرأس في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وقال اللاعب الذي سجل 15 هدفاً لإنجلترا من تسديدات رأسية من أصل 48 هدفاً (31 في المئة متفوقاً على روني 21 في المئة): «لا أعرف ما الذي جعلني أحجم عن ضرب الكرة برأسي، هل هو منظر الملاكمين على الكنبة بعد تلقيهم لكمات شديدة على الرأس أم كرات ليستر سيتي القديمة في التمرينات، التي كان الماء يتسلل بين شقوقها عندما كنت بسن الـ18 أو الـ19».

وتابع لينيكر، حديثه على هامش بحوث حول تأثير التسديات الرأسية في إصابة لاعبي كرة القدم لاحقاً بمرض الزهايمر: «كنت مشجع ملاكمة مجنون وشاهدت الكثير من النزالات في ليستر عبر السنين، لكن تأثرت كثيراً في نزال كريس أوبانك ومايكل واتسن في سبتمبر 1991، أنهى النزال مسيرة واتسن وتركه بمرض في الدماغ ومن يومها انقطعت عن مشاهدة النزالات 20 عاماً على الأرجح. لم أكن طويل القامة أيضاً ولم أكن أرغب في أن تقع الكرة الموحلة على شعري لذلك كنت أترك الكرات الهوائية لمدافعي الوسط».

واتفق لينيكر مع مقترح كريس سوتون، بعدم وجود ضرورة لضرب الكرة بالرأس أثناء التمرينات.

وأضاف: «المسألة تتعلق فقط بتكيفك على طريقة تمرن لا تتضمن ضرب الكرة بالرأس، تسديد الكرة بالرأس لا يتطلب تمرينات على أية حال، فقط تقفز وتسدد، أنا من الجيل الذي سمع بمعاناة من سبقه من المرض، قبلي بـ10 أو 20 سنة، لكن علينا الآن البحث علمياً عن أسبابه وطرق تقلص مخاطر الإصابة بالخرف بعد الاعتزال، يجب علينا أن نضمن سلامة جيل المستقبل».