إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتي أجرة، بطما في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "فولي. ي" 57 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة "محمد. م" 30 عامًا سائق.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن" 35 عامًا ربة منزل، "أنور. س" 57 عامًا مهندس، "سميرة. ش" 32 عامًا ربة منزل، "فام. ن" 12 عامًا طالب، "دميانة. س" 32 عامًا ربة منزل، "منى. ر" 30 عامًا ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد "من مستقلي السيارة الثانية".

جرى نقل المصابين للمستشفى المركزي، وتحويل من الأولى حتى الثالثة لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.