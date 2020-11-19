مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه غرقًا بالمنوفية، عقب سقوط سيارة يستقلها في مياه ترعة بين قرية إبراهيم ومركز منوف.

وأكد الأهالي، أن المتوفي شاب يُدعى "إسماعيل.ص" يبلغ من العمر 21 عامًا، يتمتع بحُسن الخلق والسيرة الطيبة بين معارفه وأهل قريته.

وأخطر الأهالي مركز شرطة منوف، لاستخراج المتوفي والسيارة من الترعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.