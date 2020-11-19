باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 365 ألفا و927 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 365 ألفا و927 حالة، وذلك عقب تسجيل 2547 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس (كورونا) بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7248 حالة، وذلك عقب تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 326 ألفا و674 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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