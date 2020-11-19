سياسة قطر وتركيا الخارجية العدائية تتسبب في حرمانهم من مقاتلات إف 35

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اعتبرت أن الطلب القطري لشراء الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35" أمر "مثير للدهشة"، خاصة أنه يأتي في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن أي مبيعات للطائرات سيكون أمرا مثيرا للدهشة، خاصة في ظل الاتهامات التي تعرضت لها قطر بشأن تقاربها مع إيران وتركيا اللتين تتبنيان سياسة خارجية عدائية.

ومنذ 2017، قطعت دول الرباعي العربي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب.

ووفق "جيروزاليم بوست"، فإن القرار الذي تتخذه واشنطن بشأن مقاتلات "إف-35" ستكون له آثار رئيسية بالنسبة للمنطقة، وحال حصول قطر على الموافقة، ستحيط كثير من التساؤلات بالأمر، مثل: ما الذي فعلته قطر لتستحق الطائرة؟.