واشنطن تقرر عدم بيع المقاتلات المتطورة “ إف – 35 “ لتركيا

الخميس 19 نوفمبر 2020

تلقت تركيا صفعة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ، فبعد أن قررت واشنطن عدم بيع المقاتلات المتطورة “ إف – 35 “ لتركيا.



قررت واشنطن كذلك إنهاء الشراكة مع الجانب التركى فى برنامج إنتاج مكونات المقاتلة “ إف – 35 “ اعتبارا من العام 2020 ، و قالت مصادر دفاعية أمريكية إن البنتاجون قد بدأ بالفعل فى البحث عن شركاء جدد كبديل عن الشركاء الأتراك فى برنامج إنتاج و تطوير المقاتلة “ إف – 35 “ للحلول محل الموردين الأتراك وذلك على الرغم من ضآلة الإسهام التركى فى هذا المشروع .

كذلك قرر البنتاجون استبعاد تركيا من اجتماعات المائدة المستديرة السنوية للمجلس التنفيذى لبرنامج إنتاج المقاتلات “ إف – 35 “ الذى يضم كل الشركاء الدوليين للولايات المتحدة فى إنتاج هذه الطائرة .

وفى ضربة موازية .. قررت وزارة الدفاع الأمريكية وقف برنامج تدريب الطيارين المقاتلين الأتراك على استخدام المقاتلات “ إف – 35 “ بصورة فورية و إنهاء وجودهم بمراكز التدريب الأمريكية و منعهم من الاطلاع على معلومات التشغيل الدقيقة للمقاتلة التى يطلق عليها مسمى “ الشبح “ لقدرتها على التخفى الرادارى .