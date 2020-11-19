- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقرر عدم بيع المقاتلات المتطورة “ إف – 35 “ لتركيا والان مع التفاصيل
الخميس 19 نوفمبر 2020
تلقت تركيا صفعة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ، فبعد أن قررت واشنطن عدم بيع المقاتلات المتطورة “ إف – 35 “ لتركيا.
قررت واشنطن كذلك إنهاء الشراكة مع الجانب التركى فى برنامج إنتاج مكونات المقاتلة “ إف – 35 “ اعتبارا من العام 2020 ، و قالت مصادر دفاعية أمريكية إن البنتاجون قد بدأ بالفعل فى البحث عن شركاء جدد كبديل عن الشركاء الأتراك فى برنامج إنتاج و تطوير المقاتلة “ إف – 35 “ للحلول محل الموردين الأتراك وذلك على الرغم من ضآلة الإسهام التركى فى هذا المشروع .
كذلك قرر البنتاجون استبعاد تركيا من اجتماعات المائدة المستديرة السنوية للمجلس التنفيذى لبرنامج إنتاج المقاتلات “ إف – 35 “ الذى يضم كل الشركاء الدوليين للولايات المتحدة فى إنتاج هذه الطائرة .
وفى ضربة موازية .. قررت وزارة الدفاع الأمريكية وقف برنامج تدريب الطيارين المقاتلين الأتراك على استخدام المقاتلات “ إف – 35 “ بصورة فورية و إنهاء وجودهم بمراكز التدريب الأمريكية و منعهم من الاطلاع على معلومات التشغيل الدقيقة للمقاتلة التى يطلق عليها مسمى “ الشبح “ لقدرتها على التخفى الرادارى .
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تقرر عدم بيع المقاتلات المتطورة “ إف – 35 “ لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.