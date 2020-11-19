شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أكثر من ربع سكان العالم بدون صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل

قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن أكثر من ربع سكان العالم ما زالوا يفتقرون للصرف الصحي.

واعتبر جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر هذا الأمر "غير مقبول من وجهة نظر أخلاقية واقتصادية وصحية".

وأضاف: "يجب أن نضمن حصول الجميع في كل مكان على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية التي توفر الخصوصية والكرامة".

تعليق جوتيريش جاء بمناسبة "اليوم العالمي للمرحاض" الذي يصادف 19 نوفمبر من كل عام ويتم فيه تدشين حملة لتحفيز وحشد الأشخاص في جميع أنحاء العالم حول قضايا الصرف الصحي.