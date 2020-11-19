شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أكثر من ربع سكان العالم بدون صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل
واعتبر جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر هذا الأمر "غير مقبول من وجهة نظر أخلاقية واقتصادية وصحية".
وأضاف: "يجب أن نضمن حصول الجميع في كل مكان على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية التي توفر الخصوصية والكرامة".
تعليق جوتيريش جاء بمناسبة "اليوم العالمي للمرحاض" الذي يصادف 19 نوفمبر من كل عام ويتم فيه تدشين حملة لتحفيز وحشد الأشخاص في جميع أنحاء العالم حول قضايا الصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر جوتيريش: أكثر من ربع سكان العالم بدون صرف صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.