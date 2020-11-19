شكرا لقرائتكم "ذئاب تركيا الرمادية".. دعوات ألمانية لحظرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا نواب ألمان، الأربعاء، الحكومة إلى النظر في حظر جماعة "الذئاب الرمادية" التركية المتطرفة، بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حل الجماعة على أراضيها.

واتهم المشرعون الألمان جماعة "الذئاب الرمادية"، التي ينظر إليها على أنها جناح تابع لحزب متحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتبني "عقيدة قومية وعنصرية".

يشار إلى أن الجماعة ترتبط بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

إلى ذلك، أيد النواب مشروع قانون يطالب الحكومة "بمراقبة أنشطة الحركة في ألمانيا عن كثب والتصدي لها بحزم من خلال حكم القانون لدينا".

وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.

يذكر أن باريس كانت أعلنت بداية الشهر حل جماعة "الذئاب الرمادية" بعد يومين من فرض حظر عليها، في حين توعدت أنقرة برد "حازم" على خطوة باريس. وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية".