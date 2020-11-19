الجيش الأمريكي يسجل ارتفاعا قياسيا لإصابات كورونا بين صفوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

سجل الجيش الأمريكي ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه.

وذكرت شبكة (سي إن إن)، مساء الأربعاء، نقلا عن وزارة الدفاع (بنتاجون) أنه تم تسجيل 1314 إصابة جديدة بين صفوف العسكريين الأمريكيين، ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة بين عناصر الجيش إلى نحو 25 ألفا.

وفي السياق نفسه، أعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة ، أمس الأربعاء الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو الماضي.

وباتت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة ، وهي أكثر دول العالم أيضا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ، حيث تقترب حصيلة المصابين من 11.5 مليون حالة.