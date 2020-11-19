كورونا في 24 ساعة| ارتفاع قياسي للإصابات وقرارات الحكومة حول غلق المدارس.. واكتشاف طفرة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 133 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم. ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم: ارتفاع قياسي للإصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء النائب علاء عصام يكشف تفاصيل إصابته و7 من أفراد أسرته بكورونا فتح المدارس واللقاح.. تصريحات جديدة لوزيرة الصحة بشأن كورونا "تختلف في المحافظات السياحية".. نادر سعد: المواعيد الرسمية لغلق المحلات ستصدر خلال ساعات هل تُغلق المدارس ويُفرض الحظر مجددًا بعد زيادة مصابي كورونا؟.. متحدث الحكومة يجيب 20 % نسبة إشغال أجهزة التنفس.. وزيرة الصحة: مرضى كورونا يعانون من آثار طويلة المدى الإناث أم الذكور؟.. وزير الصحة تعلن نسب وفيات كورونا هل انخفاض الحرارة يزيد من انتشار كورونا؟ وزيرة الصحة تحسم الجدل ظهور أعراض فيروس كورونا على 34 مواطنًا في بلطيم بكفر الشيخ الرابع في أسبوع.. البحيرة تسجل حالة وفاة جديدة لمدير مدرسة بـ"كورونا" بسبب كورونا.. "العناني": إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية في حالة واحدة فقط اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: غدا ظهور نتيجة مسحة كورونا لأفراد المنتخب كورونا اليوم: اكتشاف طفرة جديدة.. ومفاجأة بشأن فترة المناعة بعد وفاة 3 من مديري المدارس بكورونا.. كيف تواجه مدارس البحيرة الفيروس القاتل؟ إصابة 4 أطباء في قسم الجراحة بالمعهد القومي للكبد بالمنوفية بـ"كورونا" صحة كفر الشيخ تسجل وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل أكثر من 161 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الصحة العالمية: أكثر من مليون إصابة بكورونا في أمريكا خلال الأسبوع الماضي انتشار فيروس متحور لكورونا بين حيوان المنك يطيح بوزير دنماركي بايدن: عدم الاعتراف بفوزي يمنعني من معرفة خطط توزيع اللقاحات إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.7 مليون والوفيات أكثر من 1.3 مليون نيويورك تعيد إغلاق المدارس اعتبارًا من الخميس لوقف تفشي كورونا واشنطن تخطط لتوفير 40 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

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