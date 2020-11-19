ولد باسم وجيه صبحي.. محطات في حياة "تواضروس" إلى كرسي البابوية في ذكرى تجليسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء، بالذكرى الثامنة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

جاء هذا القرار عقب الانتهاء من طقس القرعة الهيكلية، وهي اختيار البابا عبر قرعة أجريت بين الثلاثة الأعلى في الأصوات في الانتخابات البابوية، وحيث وضعت الأسماء الثلاثة في قارورة زجاجية تحوي الأسماء الثلاثة المرشحة، وتم اختيار طفل من الموجودين – بعد إقامة صلاة القداس- ليسحب واحدة منها بصورة عشوائية تحمل اسم البطريرك.

والبابا الأنبا تواضروس الثاني من مواليد (4 نوفمبر 1952)، حيث وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

التحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975م. ثم التحق بالكلية الإكليركية وتخرج منها عام 1983م، كما حصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985م.

ذهب وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهّب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

انتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بايبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وأصبح مسئولا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوي وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

تم ترشيحه في الانتخابات البابوية ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السرياني، القمص سارافيم السرياني، وجاء الثاني في ترتيب الأصوات الأعلى في الانتخابات خلف الأنبا رافائيل، حتى ترشح للقرعة الهيكلية مع الأنبا رافائيل والقمص رافائيل آفا مينا، ليصبح البابا تواضروس الثاني 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012، ويتم تجليسه (تنصيبه) في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر من عام 2012.