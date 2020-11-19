دولة الإمارات تبنت نموذجاً مرناً وابتكارياً لتخطي فيروس كورونا

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تبنت نموذجاً مرناً وابتكارياً في تخطي أزمة جائحة «كوفيد-19»، ساهم بشكل واضح في تقليص الآثار الناجمة عن الجائحة، والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم، حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا الانتشار العالمي.

وشدد بن طوق على استمرارية جهود الإمارات في تعافي قطاعاتها الاقتصادية، ومواصلة خطط السعي وراء تخفيف العبء على المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولة، مشيراً إلى البدء في التنفيذ الفعلي لعدد من بنود حزمة الانتعاش الاقتصادي ذات الـ33 مبادرة الرامية إلى تعزيز اقتصاد الدولة، والتحول نحو المزيد من التنافسية التجارية.