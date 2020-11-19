وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 250 ألفاً

سيف اليزيد - تجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 250 ألفا، الأربعاء، وفقا لإحصاء رويترز، إذ تشهد الموجة الثالثة لفيروس كورونا زيادة جديدة في الإصابات وتضغط بشدة على نظام الرعاية الصحية.

وبلغ حالات الوفاة لمتوسط سبعة أيام 1176 حالة، أي أكثر من المتوسط ​​اليومي للوفيات في الهند والبرازيل مجتمعين- وهما أكثر بلدين تضررا بعد الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة ما مجموعه 11.4 مليون حالة تقريبا منذ بداية الجائحة، ولا تزال الدولة الوحيدة التي رصدت أكثر من 10 ملايين حالة.

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