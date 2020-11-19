شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأسترالي يعتذر لأفغانستان: قتلنا 39 شخصا بشكل غير قانوني والان مع التفاصيل

الجيش الأسترالي يعتذر لأفغانستان: قتلنا 39 شخصا بشكل غير قانوني الخميس 19 نوفمبر 2020 أقر قائد الجيش الأسترالي، الخميس، بوجود أدلة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية ”قتلوا بشكل غير قانوني“ ما لا يقل عن 39 مواطناً أفغانياً من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استناداً إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.

وقال الجنرال أنغوس كامبل: ”إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدم بكل صدق وبدون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون“. وأشار كامبل إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب. وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون أعلن، الأسبوع الماضي، عن تعيين مدع عام خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان. وشدد موريسون على ضرورة التزام العسكريين جميعا بالمعايير المفروضة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأسترالي يعتذر لأفغانستان: قتلنا 39 شخصا بشكل غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.