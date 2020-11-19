رئيس بدون اعتراف.. بايدن يخشى مأساة أكبر لـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من أن عدم الاعتراف بفوزه حتى الآن يمنعه من معرفة خطة توزيع لقاح فيروس كورونا.
وقال بايدن، خلال اجتماع افتراضي مع خبراء في مجال الصحة، الأربعاء: "إذا لم يتح لنا الوصول للمعلومات فسنتأخر أسابيع أو أشهراً لوضع مبادرة كاملة لتوزيع اللقاحات ومواجهة كورونا".
وحذر من أن المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة الآن ناتجة عن فشل الإدارة الحالية في الاعتراف بالفائز في الانتخابات.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من ربع مليون حالة، أمس الذي شهد تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مايو/أيار الماضي.
وباتت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتخطى عتبة الربع مليون وفاة ، وهي أكثر دول العالم أيضا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، حيث تقترب حصيلة المصابين من 5. 11 مليون حالة.
والأحد توعد ترامب، برفع دعاوى قضائية "كبيرة" للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسة.
والجمعة الماضي، أكد الديمقراطي جو بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.
جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.
ومنذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يرفض الرئيس الأمريكي الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، أمام بايدن.
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