عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأول أوروبيا.. بريطانيا تتأهب لكشف أضخم استثمار عسكري

الخميس 19 نوفمبر 2020

الخليج 365

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، عن برنامج استثمار عسكري بأنه الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة.



وسيعلن جونسون أمام النواب في مجلس العموم عن تمويل إضافي للأمور العسكرية بقيمة 16,5 مليار جنيه أسترليني (22 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة.

إعلان يأتي بعد تعهد حزب المحافظين في بيانه الانتخابي العام الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 0,5 بالمئة حتى عام 2025.

وقال مكتب جونسون إن الدعم المالي "يعزّز مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الدولة الأكثر إنفاقاً على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف شمال الأطلسي".

ويمضي جونسون قدماً بهذا الالتزام على الرّغم من الركود التاريخي الذي أصاب الاقتصاد البريطاني هذا العام بسبب أزمة كورونا، ما دفع الحكومة الى إنفاق غير مسبوق لدعم الأفراد والشركات.

وسيقول جونسون بحسب مقتطفات نشرت من خطابه: "لقد اتخذت هذا القرار في خضمّ أزمة الجائحة لأنّ الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي أولا".

وأضاف:"الوضع الدولي محفوف بالمخاطر والتنافس حادّ أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وعلى بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها وأن تقف الى جانب حلفائها"

وتابع: "هذا التمويل الجديد هو فرصتنا لإنهاء حقبة التراجع"، وسيستخدم لـ"تحديث قدراتنا في جميع المجالات".

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في بريطانيا، الذي سيصل بالإجمال الى 24,1 مليار جنيه خلال أربع سنوات، في لحظة محورية للبلاد.

فبعدما خرجت من الاتحاد الاوربي بشكل رسمي في يناير/كانون الثاني، تنهي بريطانيا المرحلة الانتقالية في نهاية العام لتبدأ حقبة جديدة في العلاقات والتجارة الدولية.

كما سيعلن جونسون عن انشاء وكالة جديدة تعنى بالذكاء الاصطناعي وتأسيس قوة إلكترونية وطنية و"قيادة فضائية" ستكون قادرة على إطلاق صاروخها الأول بحلول 2022.

ومن المقرر إنفاق 6 مليارات جنيه إسترليني على الأبحاث العسكرية والتطوير، بما في ذلك تحديث أنظمة الحرب الجوية.