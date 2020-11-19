عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألمانيا تلحق بفرنسا.. البرلمان يبحث حظر ذئاب تركيا

الخميس 19 نوفمبر 2020

الخليج 365

وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على دراسة حظر منظمة "الذئاب الرمادية" التركية اليمينية المتطرفة في ألمانيا.



وأقر البرلمان، بالأغلبية على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، يطالب الحكومة بدراسة حظر هذه المنظمة.

وقال مقدمو الطلب، إن "هذه الخطوة جاءت على خلفية أن المنظمة عنصرية ومعادية للديمقراطية وتهدد الأمن الداخلي في البلاد".

وحسب تقرير لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن " الذئاب الرمادية" تنشر الأفكار اليمينية المتطرفة، ولها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا والذي يشكل تحالفا حكوميا مع حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (العدالة والتنمية).

كانت الحكومة الفرنسية قد حلت منظمة "الذئاب الرمادية" في فرنسا قبل أسبوعين واتهمتها بإثارة والكراهية والضلوع في أعمال عنف.

ورحب الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني بالتصرف الفرنسي مع المنظمة " وربط ذلك بالأمل في أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي".

وتنظيم الذئاب الرمادية هو تنظيم قومي متطرف نشأ في كنف حزب الحركة القومية التركي، وتحول لذراع طولى لأردوغان لنشر العنف والفوضى والتطرف في أوروبا.