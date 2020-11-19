شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تقارب 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأربعاء 3918 إصابة جديدة بفيروس كورونا و502 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و15071 والوفيات إلى 99528. ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية.

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