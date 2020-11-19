أمريكا ترفع حظر تحليق طائرة "بوينج 737" بعد تحقيقات في حادثين

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ووقع ستيف ديكسون، رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا برفع أطول حظر لتحليق طائرة في تاريخ الطيران التجاري، ونشرت الإدارة التفاصيل النهائية لتحديثات البرامج والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينج وشركات الخطوط الجوية إتمامها قبل استئناف نقل الركاب.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه عند استئناف الرحلات الجوية، ستدير بوينج غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمراقبة جميع رحلات ماكس تحسبا لمشكلات محتملة.
كانت طائرتان ماكس 737 قد سقطتا في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019 مما أودى بحياة 346 شخصا وأطلق العنان لتحقيقات واسعة، كما أثر على زعامة الولايات المتحدة في قطاع الطيران العالمي وكلف بوينج قرابة 20 مليار دولار.
وقال ديكسون لرويترز يوم الثلاثاء "هذه الطائرة هي أكثر الطائرات خضوعا للتدقيق في تاريخ الطيران... التغييرات في التصميم التي يجري إدخالها تنهي تماما احتمال وقوع حادث مشابه للحادثين".
وأضاف "أشعر بالثقة 100 بالمئة... لقد فعلنا كل ما يمكن للبشر فعله من أجل التأكد بشكل قاطع".
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