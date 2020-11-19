شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق يكشف 39 جريمة قتل لقوات أسترالية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: "لم يتم وصف أي من عمليات القتل غير القانوني المزعومة بأنها كانت في خضم المعركة".
وقال كامبل للصحفيين في كانبرا اليوم الخميس: "لا يوجد أي منها يزعم أنها حدثت في ظروف كانت نية الجاني فيها غير واضحة أو مشوشة أو خاطئة".
وأضاف: "كل شخص شمله التحقيق كان يفهم تماما قانون القوات المسلحة وقواعد الاشتباك التي يعملون في ظلها".
وأوضح أن النتائج "تزعم ارتكاب أخطر الانتهاكات للسلوك العسكري والقيم المهنية".
ومنذ عام 2016، يحقق المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب من جانب قوات في أفغانستان خلال الفترة من 2005 إلى .2016
ومن المقرر أن يتم نشر نسخة منقحة من تقرير المفتش العام للشعب اليوم الخميس.
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