السعودية تؤكد دعمها لكل جهود وقف "مأساة" سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية دعمها لكل الجهود الرامية إلى وقف "المأساة" في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية.
موقف سعودي جدده نائب المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، خلال كلمته أمام اللجنة الثالثة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأعربت المملكة عن دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا جير بيدرسون في هذا الصدد.
وأضافت أنها أسهمت في تسهيل التوصل لحل سياسي من خلال استضافتها مؤتمري الرياض1 والرياض 2 اللذين أفضيا إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية.
وأشارت إلى أن السعودية بذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها.
منزلاوي قال في كلمته: "مرت 10 أعوام ولا تزال معاناة الشعب السوري مستمرة في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم".
وأفاد بأن هذا القرار يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد والمستدام للأزمة في سورية.
وشدد على أنه لا تزال هناك "قوى إقليمية تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سورية وهويتها".
ولافت إلى أن "الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة"، مشيرا إلى أن "المملكة تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة".
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